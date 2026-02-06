愛知県岡崎市の東名高速で、トラックがガードレールを突き破りました。事故はきょう午前4時すぎ、豊田ジャンクションと岡崎インターチェンジの間の上り線で起きました。トラックは高速道路の下に落ちそうな状態で止まったため、クレーン車などが出動し、対応にあたりました。トラックを運転していた男性にけがはありませんでした。現場付近の通行規制も、今は解除されています。