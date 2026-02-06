見通しがまったくきかない「ホワイトアウト」に厳重警戒です。記者「地吹雪がひどく、前が見通しづらい状況になっています」きょうの北海道は急速に発達した低気圧の影響で、日本海側とオホーツク海側で視界が遮られるほどの猛吹雪となっています。あす明け方までの24時間で、多いところで50センチの雪が降る予想です。特に北部では、見通しがまったくきかない猛吹雪「ホワイトアウト」のおそれがあり、気象庁が警戒を呼びかけてい