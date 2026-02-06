子ども靴ブランド「IFME」（イフミー）は、さまざまな新幹線・電車のシューズを展開するIFME の人気シリーズ「IFME×TRAIN シリーズ」から JR 九州を代表する特急列車「ソニック」と「ゆふいんの森」をモチーフとしたスニーカーを発売する。【写真】メタリックカラーがかっこいい！特急「ソニック」モデル同商品はABC-MARTの九州地方を中心とした一部店舗および公式オンラインストアで6日より先行発売を開始、その後4月頃よりI