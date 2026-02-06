再稼働の直後に運転を停止した柏崎刈羽原発6号機。東京電力は今月9日から原子炉を再び起動させると発表しました。東京電力柏崎刈羽原発・稲垣武之所長「2月9日より原子炉を起動する予定です」先月21日、14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発6号機。その直後、制御棒を引き抜く操作中に異常を知らせる警報が鳴り、東京電力は原子炉を停止させ、原因を調査していました。調査の結果、不具合を検知する機能が過敏に反応したことが原因だ