演歌歌手水森かおり（52）が、3月31日に新曲「恋の終わりの名古屋にひとり」（たかたかし作詞、弦哲也作曲、伊戸のりお編曲）を発売することになり、6日、発表された。通算37枚目のシングル曲。2003年（平15）にNHK紅白歌合戦への初出場をスタッフから知らされた縁起の良い土地が名古屋だった。そして愛知県が舞台の曲は07年9月発売のアルバム「歌謡紀行6〜ひとり薩摩路〜」に収録の「伊良湖岬」以来となる。愛知県西部に位置する