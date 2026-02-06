中村角は1月28、29の両日、広島市中小企業会館でグループの総合展示会を開いた。メーカー214社が出展し、過去最高の200社・700人が来場した。全部門による総合提案は「中村角式 夏の攻略法」のタイトルで、今年も予想される猛暑を見据えた。5月から10月までを“3つの夏”に分け、アレンジを変えてそれぞれの期間に提供。例えば汁なし担々麺の場合、前半はトマトを加え初夏らしくさわやかに、真夏はスパイスでしびれる辛さに、