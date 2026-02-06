総務省が去年1年間の家計調査の結果を発表しました。外食における中華そば「ラーメンの支出額」で新潟市は4年連続2位でした。6日朝、家計調査の結果を待つラーメン店の店主たち。午前8時半、結果が発表されると…去年1年間のラーメンの支出額1位は山形市で2万5102円、新潟市は1万9073円、4年連続で2位でした。一方で去年より支出額が約2700円増えています。〈麺屋 Aishin笠原義貴さん〉「とても悔しいですね。