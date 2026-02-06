西日本パン粉協同組合は1月26日、大阪市で臨時総会を開催。会員企業10社の代表が参加した。金田朋宏理事長（旭トラストフーズ社長）が冷凍食品や小麦粉など、関連する業界の現状について資料を基に説明。続いて、参加した企業の代表が各社の近況と今後の見通しについて述べた。「冷食のトップメーカーは値上げを理解してくれるが、2番手以下は自分たちが価格改定できていないので、われわれもなかなか上げてもらえない」「家庭