レッドカーペットの先に用意されていたのは、これまでの挑戦と努力が報われる場所だった。 （関連：【写真あり】2025年に活躍したライバーたち） 17LIVEが開催したイベント「ライブ配信グランプリ2025」の表彰式が、東京都内の会場で行われた。2025年に開催された数々のイベントを戦い抜いた上位30名のライバーが一堂に会し、30位から順に一人ひとりが表彰されていく。 会場にはレッドカーペット