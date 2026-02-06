AirHelpは、サブスクリプションサービス「AirHelp+」に空港保安検査場のファストトラックサービスを追加した。ファストトラックサービスは世界100以上の空港で利用が可能で、Smartプランでは3回、Proプランでは9回まで利用ができる。この他に、欠航時や3時間以上の遅延時に100ユーロ、荷物の遅延や紛失時に100ユーロ、乗り継ぎ不能時に200ユーロを補償するほか、1時間以上の遅延時にはラウンジの利用クーポンを付与している。「Air