アメリカン・エキスプレス・インターナショナルは、「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード」に新色のローズゴールドを追加した。従来のゴールドに加えるもので、メタル製のカードデザインとなる。既存会員も5,500円の再発行手数料で変更できる。中小企業経営者や個人事業主向けのカードで、経費管理の効率化のための機能や、トラベルやダイニングに関する特典、ポイントプログラムなどを有している。年会費は49,