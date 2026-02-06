愛知県警津島署の男性巡査部長ら3人が勤務中に賭けマージャンをしたとして、6日、書類送検されました。警察によりますと、津島署地域課の男性巡査部長(41)ら3人は、おととし7月から10月にかけ、交番勤務中にスマートフォンのアプリを使い、賭けマージャンをした賭博の疑いが持たれています。3人は当時津島署に勤務する同僚で、勤務中の暇つぶしに3年前からスマホで賭けマージャンを始めたということ