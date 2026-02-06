５日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン２時間ＳＰ」（午後７時）では、人気コーナー「ゴチになります！２７」の新メンバーとなった女優・倉科カナ（３８）の制服姿に騒然となった。進行役の羽鳥慎一アナウンサーから「倉科さんが今日から制服ということになります。お披露目お願いいたします」とうながされ、倉科は白いマントを脱いで制服をお披露目した。ブレザーに膝上１５センチはあろうかというミニスカー