阪神・掛布雅之ＯＢ会長が６日、ＯＢ会の陣中見舞いとして、宜野座キャンプを訪れた。練習前には森下翔太と談笑。「一回り、二回り大きくなっているね。すごいね。相当、準備をしてきているんだね」と、４年目のスラッガーのたくましくなった体格に目を丸くした。グラウンドでは整列した藤川球児監督や選手らを前にあいさつ。球団初のリーグ連覇とともに「最後までユニホームを着て、勝って終わってください」と、昨季、ソフトバ