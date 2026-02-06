名取裕子が６日、都内で「２時間サスペンスＴＨＥＭＯＶＩＥ」シリーズの第１弾「テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル」（白川士監督）の公開初日舞台あいさつを行った。昭和から平成にかけて民放各局で放送されて人気を呼んだ２時間サスペンス。懐かしのテイストと新しいストーリーをミックスさせた劇場版。友近とのダブル主演で、名取はテレビショッピングで歴代最高売り上げを誇るレジェンドナビゲータ