俳優の坂上忍が５日、ＴＯＫＹＯＦＭ「ラジオのタマカワ」に出演。元テレビ朝日の玉川徹氏が動物好きを主張するも、「にわかですね」と一笑に付した。坂上は、玉川氏が出演しているテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」は「毎朝見ている」といい、「今日のオープニングはインコでしたね」といって玉川氏を喜ばせた。そして坂上は「一つ言いたかったのは、あの番組面白いんですけど、オープニングの動物、興味持ってる