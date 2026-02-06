10日から千葉・鴨川で春季キャンプを行う法大野球部。昨秋は7勝7敗1分の3位に終わり悔しいシーズンを送った。慶大との開幕戦に先発で起用された山床志郎（2年＝高鍋）も同じ思いだった。「開幕戦で起用され期待されたのに結果を出せなかった。技術、体力も含めまだまだ未熟でした」9試合に登板。先発、中継ぎ、抑えに連投もこなした。開幕戦では6回まで慶大を無安打に抑えながら7、8回に捕まって勝ちを逃すなど1勝への壁は厚か