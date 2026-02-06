17歳の少女とのわいせつな行為を撮影した疑いで、小学校教師の男が逮捕されました。小学校教師の前川智博容疑者（33）は2025年6月、石川県金沢市のホテルで、当時17歳の少女とわいせつな行為に及び、その様子を撮影した疑いが持たれています。前川容疑者は調べに対し、「私がしたことに間違いありません」「若い子が好きだった」などと容疑を認めているということです。別の少女がわいせつな動画を送るよう要求される事件があり、