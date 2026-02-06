国立がん研究センター東病院（千葉県柏市）の医療機器選定を巡る汚職事件で、医療機器メーカーから賄賂を受け取ったとして、収賄罪に問われた元肝胆膵内科医長の医師橋本裕輔被告（49）に東京地裁（向井香津子裁判長）は6日、無罪判決を言い渡した。検察側は懲役2年6月、追徴金約315万円を求刑していた。起訴状によると、被告は医療機器メーカー「ゼオンメディカル」（東京）のステントを多く使用したことの謝礼として、2020年