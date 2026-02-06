業務委託した外部講師などとの契約で取引条件を明示していなかったとして、公正取引委員会が、日本郵便に対し、フリーランス取引適正化法違反の疑いで調査を行っていることが関係者への取材でわかった。日本郵便は昨年１２月、本社や全国１３支社が開く研修で、業務委託した外部講師や有識者などと契約を結ぶ際、報酬や支払期日などの取引条件を事前に書面などで明示していなかったケースが調査で計３８０件確認されたと公表し