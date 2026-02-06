◇NBAブルズ107−123ラプターズ（2026年2月5日スコシアバンク・アリーナ）NBAブルズの河村勇輝（24）は、5日（日本時間6日）の敵地ラプターズ戦で4戦連続途中出場。第1Q終了間際のブザーブーター3Pシュートを演出や味方も困惑するノールックバックビハインドパスでなど3得点NBAキャリア最多タイ7アシストの躍動。しかしチームは敗れて3連敗を喫した。NBAは5日（同6日）で今季のトレード期限が終了。ブルズは主力のアヨ・