巨人の２軍宮崎キャンプは６日、石井琢朗２軍監督の熱血訓示でスタートした。練習前の円陣で「昨日１日の中で限界突破したやつ」と選手に質問。多くの選手が挙手すると「そんな簡単に限界は来ないんだよ人間は」と指摘。その上で「ちゃんと防衛本能が働くから、なかなか限界は来ない。その防衛本能にどれだけもう一人の自分があらがうか。どれだけ今日一日あらがえるか。これだけファンの皆さんいるんだから頑張っていきまし