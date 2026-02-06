今シーズン最強レベルの寒気で、6日は北海道では猛吹雪の恐れ、7日から8日にかけては日本海側を中心に再び大雪のピークとなるため、厳重な警戒が必要です。北海道・旭川市ではすでに地吹雪で視界が遮られています。6日夜にかけて予想される最大瞬間風速は35メートルで、台風並みの暴風となる恐れがあります。また、7日から8日にかけては日本海側で大雪のピークで、特に8日は、山陰地方に「JPCZ」と呼ばれる強い雪雲がかかり続ける