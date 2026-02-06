テレビ金沢などNNNは読売新聞と衆議院選挙の世論調査を行い、終盤の情勢を分析しました。石川3区では、前職同士が激しく競り合っています。NNNが、読売新聞と3日から5日にかけて世論調査を実施し、各選挙区の情勢を探りました。石川1区では、先行していた自民党・前職の小森卓郎候補が頭ひとつ抜け出し、国民・前職の小竹凱候補、参政党・新人の川裕一郎候補、維新・新人の小林誠候補、共産党・新人の村田茂候補が追う展開となって