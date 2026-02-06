ガソリン価格は2025年11月以降下落が続いていましたが、ここにきて再び上昇に転じています。 経済産業省資源エネルギー庁が2026年1月28日に発表したレギュラーガソリンの店頭価格（1月26日時点）は、全国平均で1リットル当たり155 .4円となり、前週から70銭の値上がりとなりました。これは、2025年11月以来、11週ぶりの上昇となります。背景には、原油価格の上昇や円安の進行があるとされています。 「暫定