石川県内の私立高校で6日、一般入試の合格発表が行われ、発表を見に来た保護者らが喜びをかみしめていました。金沢龍谷高校では、午前9時に合格者624人の受験番号が貼りだされました。石川県内9校の私立高校では、今月3日から順次、合格が発表され、6日の金沢龍谷高校と金沢高校が最後となります。平日となったこの日の合格発表では、受験生に代わって保護者達が受験番号を確かめていました。 保護者：「受かってました。うれし