【モデルプレス＝2026/02/06】5月8〜10日までの3日間、千葉県・幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2026」より、アーティストラインナップ第2弾が発表された。【写真】「KCON JAPAN 2026」第1弾豪華出演アーティスト◆「KCON JAPAN 2026」第2弾アーティスト発表今回発表されたアーティストはEVNNE、Heart2Hearts、IS:SUE、izna、KickFlip、KIM JAE HWAN、KISS OF LIFE、ME:I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmonyの計11組。「KCON JAPAN 2