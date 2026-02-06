【モデルプレス＝2026/02/06】元乃木坂46の阪口珠美が2月4日、自身のInstagramを更新。カレンダー撮影中のオフショットを公開し、話題が寄せられている。【写真】24歳元乃木坂メンバー「春を感じる衣装」で胸元際立つ◆阪口珠美、オフショルトップスで美デコルテ披露阪口は、2月15日に発売されるカレンダーについて「先行カット公開」とつづり写真を投稿。胸元が開いたピンクのオフショルダートップスを身に着け、美しいデコルテが