BLACKPINKのリサが、ロマンティック・コメディ映画の主人公を務めることになった。Netflixは2月6日（日本時間）、公式SNSを通じて「リサが『ノッティングヒルの恋人』にインスピレーションを受けたNetflixの新作ロマンスコメディ長編映画の主演に決定した」と発表した。【写真】「失望した」リサ、“19禁ショー”の写真に賛否本作は、映画『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』や『セットアップ：ウソつきは恋のはじま