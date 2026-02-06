ZEROBASEONE（ZB1）のジャン・ハオが、中国での高い人気を再び証明した。ジャン・ハオは、2月5日に中国で開催された授賞式『Weibo Night（微博之夜）』で「微博年度熱度歌手」賞を受賞した。【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」この賞は、1年間を通じて中国のSNS「微博（ウェイボー）」プラットフォーム内で最も高い話題性と影響力を示した歌手に贈られる賞である。ジャン・ハオは、受賞者の中で唯一のK-POP歌手と