FLO(フロプレステージュ)では、2026年2月28日から3月3日までの間、“ひなまつり限定スイーツ”を販売する。毎年好評の菱餅に見立てた「苺のショートケーキ」や、桃の節句にちなみ桃のシロップ漬けを盛り付けた「フルーツタルト」、食べきりサイズの「プティケーキ」など、華やかで可愛らしいケーキをラインアップする。【商品画像はこちら】菱餅に見立てた「苺のショートケーキ」は全2種のサイズをラインアップ、桃づくしのタルト