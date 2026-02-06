山田涼介主演で映画化もされた小説『ナミヤ雑貨店の奇蹟』が、ドラマとして韓国リメイクされる。ドラマ『暴君のシェフ』で一気に知名度を高めた若手俳優イ・チェミンが、出演候補として浮上している。【写真】山田涼介、韓国アイドルと記念写真イ・チェミンの所属事務所VAROエンターテインメントは2月6日、「イ・チェミンが『ナミヤ雑貨店の奇蹟』の出演オファーを受け、現在検討している」と明らかにした。同作は、過去と現在がつ