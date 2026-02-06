【SDガンダム BB戦士 天零頑駄無 復刻輝羅鋼Ver.】 2月6日12時より予約開始 6月 発送予定 価格：2,750円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「SDガンダム BB戦士 天零頑駄無 復刻輝羅鋼Ver.」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月6日12時より予約受付を開始する。発送は6月に予定し、価格は2,750円。 本商品は「SDガンダムBB戦士 超SD戦国伝 武神輝羅鋼」の輝羅