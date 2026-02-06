【G18CQB ストックセット スライドHW】 2月19日 再販 価格：38,060円 KSCは、ガスブローバック「G18CQB ストックセット スライドHW」を2月19日に再販する。価格は38,060円。 本商品は、金属製折りたたみストックとガスブローバック「G18C」のセット商品。ゴールドカラーのアウターバレル先端には複数のガスポートが設けられている。