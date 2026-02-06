2026年1月期における登録車新車販売の車名別ランキング日本自動車販売協会連合会は、2026年1月期における登録車新車販売の車名別ランキングを発表した。【画像】初のトップ10入り！スズキ・ジムニー5ドア仕様『ノマド』全99枚2026年1月期 登録車通称名別新車販売トップ101位トヨタ・ヤリス：1万1192台2位トヨタ・シエンタ：1万145台3位トヨタ・ライズ：9239台4位トヨタ・カローラ：9218台5位トヨタ・アルファード：786