3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する各国・地域の出場登録選手が5日（日本時間6日）、MLBネットワークの番組内で発表され、同局のジョン・モロシ記者が注目の侍投手を明かした。「お気に入りの選手」としてモロシ記者が挙げたのは日本ハム・伊藤大海、オリックス・宮城大弥、中日・高橋宏斗。中でも高橋について興味をきっかけは24年11月の「第3回 WBSC プレミア12」（東京ドーム）で