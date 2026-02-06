俳優の藤原紀香（54）が5日、ブログを更新。出演していた舞台『忠臣蔵』の公演期間中に、父親が亡くなっていたことを明かした。【映像】藤原紀香、父との2ショットブログでは、父親とゴルフの打ちっぱなしに行っている様子や2ショットなどを投稿していた藤原。「マスクをつけておりますが、端正なお顔をしてらっしゃるんだとお見受けしました」「優しそうなお父さん」などの反響が寄せられていた。藤原紀香、父親が亡くなって