女性4人組「MAX」REINA（48）が6日までに自身のインスタグラムを更新。女優の小泉今日子（60）とグループメンバーの集合ショットを披露した。小泉は4日に誕生日を迎え60歳に。年明けから「KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」で全国を巡っている。REINAは「大好きな姐やんキョンタンの【KK60〜コイズミ記念館】行って来ました〜！！」と書き出し、小泉と、MAXメンバー4人のオフショットを披露。「可愛い