東京・赤坂で内閣府の公用車が赤信号の交差点に進入し7人が死傷した事故で、警視庁は運転していた男性の自宅を家宅捜索しました。【写真を見る】東京・赤坂の内閣府公用車7人死傷事故男性運転手（69）宅を家宅捜索、薬や免許証など押収官邸から現場まで一度もブレーキ踏まず警視庁記者「公用車の運転手の自宅に警視庁が家宅捜索に入ります」過失運転致死傷の疑いで警視庁がけさ、家宅捜索したのは、内閣府の公用車を運転して