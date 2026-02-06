東京・江東区でマンションの一室が燃える火事があり、現在も消火活動中が続けられています。6日午前11時ごろ江東区塩浜のマンションで、「火が出ている」と119番通報がありました。マンション7階の一室から出火して現在も延焼中で、東京消防庁の消防車など21台が出動し、消火活動が続いています。現在までにけが人の情報は入ってきていないということですが、1人が逃げ遅れているという情報もあり警視庁が確認を急いでいます。現場