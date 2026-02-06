「鯛を解凍しておいて」と中2の息子にLINEで頼んだら、帰宅後キッチンにあったのは"鮭"だった―。日常のひとコマをSNSで発信している母親のmasa59さん（@hmdmsk59）がThreadsに投稿した、息子さんの思わぬ勘違いエピソードが話題です。普段から料理を手伝う息子さんが、なぜ魚を間違えたのか―その理由を聞きました。【写真】「鯛を解凍して」と頼んだのに...キッチンで待っていたのはこちらこの日、投稿主さんは、夕飯で使うため