「しまった、100均の桃の木櫛を彫って作って、椿油に漬けて育てるのやってて楽しくて、また作ろうと思ってたら10年経ってました。また作ろう」【写真】生まれ変わった100均の「桃の木櫛」、飴色の輝きそんなコメントが添えられた「桃の木櫛」の写真が注目を集めています。100円ショップの桃の木櫛に彫刻刀で花模様を施し、椿油に漬けて仕上げたこの作品。繊細な椿や雲の彫りが美しく、伝統工芸品にも見えるほどのクオリティです。