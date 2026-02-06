路上で車にしがみついた40代の男性を振り落とそうとした殺人未遂の疑いで、燕市に住む会社員の男（43）が現行犯逮捕されました。警察によりますと、5日午後6時半すぎ、新潟市西蒲区下和納の国道で、男が運転する普通乗用車に、被害者の男性がしがみつき、男は男性を振り落とそうと170メートルほど車を走行させた疑いが持たれています。事件の直後、男から「交通方法でもめている」「男性をひきずった」と通報があり、現行犯