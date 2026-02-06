上海・外高橋の海通自動車運搬船埠頭では慌ただしく作業が進められ、名爵、長安、奇瑞などの自動車が次々と自動車運搬船「偉大宇宙（GrandCosmo）」へと吸い込まれていく。間もなくこの船は約1000台の中国車を積んでエクアドルのマンタ港に向けて出航した。単体として中国最大のこの自動車運搬船埠頭から2025年に輸出された自動車は前年比15％増の145万7000台に達した。換算すると、1日当たり約4000台近い自動車がここから輸出され