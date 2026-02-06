三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。紀北町。黒潮が育む豊かな海が自慢の町です。過去には町の部3位も経験した紀北町チーム。今年は、去年惜しくも果たせなかった町の部入賞が目標です。茺田元生コーチは「陸上経験者は少ないが、例年通りスポーツをしている選手が多いので、その選手を中心に頑張ってもらえると思う」と期待を語ります。海のまち…だか