近畿地方今後の天気は？ 気象庁は、今朝（6日）大雪に関する近畿地方気象情報を発表しました。 近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報 ［雪の予想］７日６時から８日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、近畿北部山地４０センチ近畿北部平地３０センチ近畿中部山地３０センチ近畿中部平地３センチ近畿南部山地３センチその後、８日６時から９日６時までに予想