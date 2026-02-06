中国地方はどうなる？ 気象庁によりますと、中国地方では、８日は警報級の大雪となる見込みです。気象庁は、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒するよう呼びかけています。 【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島2月6日（金）～11日（水）雪雨シミュレーション【気象庁 5日現在】 ［気象概況］８日は、中国地方の上空約５０００メートルに氷点下３