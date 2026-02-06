藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するドイツ１部のザンクトパウリは、現地２月３日に開催されたDFBポカールの準々決勝で強豪レバークーゼンとアウェーで対戦。０−３で敗れた。藤田と安藤が先発したこの一戦で、１月31日に加入したばかりの原は80分から途中出場。新天地デビューを飾った。その26歳の初陣に注目したのが、韓国メディア『マイデイリー』だ。「日本サッカーは大成功だ。14人目のブンデスリーガーを輩出し