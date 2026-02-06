桐蔭横浜大に所属するU-23日本代表のFWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄が、欧州クラブのトレーニングマッチに参加するようだ。デンマーク２部のAaBはクラブ公式サイトで、現地２月６日の午後に行なわれるACホーセンスとの練習試合の登録メンバーを発表。その一覧の最後に「ゲストプレイヤー」として、20歳のンワディケの名前が記載された。また、デンマークメディア『Nordjyske』は現地２日、「AaBには月曜日からしばら