５日夜、福山市で道路を横断していた高齢女性が大型バイクと軽自動車にひかれ死亡しました。 午後７時１５分ごろ、福山市緑町の市道で道路を歩いて渡っていた高齢女性が、大型バイクにはねられ対向車線に飛ばされたあと走行してきた軽自動車にもはねられたということです。 女性は意識不明の状態で福山市内の病院へ搬送されましたが、その後死亡が確認されました。バイクの運転手は軽傷で軽自動車の運転手にけがはありません。